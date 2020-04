Actie #BlijMetMijnKot plaatst straatkinderen in de kijker kv

Bron: Belga 2 Het is vandaag niet alleen Pasen, maar ook de Internationale Dag van het Straatkind. Door de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie heeft Mobile School de campagne dit jaar aangepast. Straatkinderen worden nu in de kijker gezet met de actie #BlijMetMijnKot.

De afgelopen weken werd er in België opgeroepen om in je huis te blijven ("Blijf in uw kot!"). Wereldwijd moeten 150 miljoen kinderen het echter zonder een veilig kot stellen. Kinderen die hun dagelijkse hap vinden bij een toerist op een terrasje die zijn pizza niet helemaal opkrijgt en de restjes met hen deelt. Kinderen die dagelijks een overlevingsbudgetje bij elkaar bedelen in een drukke winkelstraat. Door COVID-19 zijn de terrasjes en de winkelstraten leeg. Het wordt nog moeilijker om te overleven.

Partners van Mobile School berichten over straatkinderen die worden gearresteerd, omdat ze de lockdown niet respecteren en in de publieke ruimte rondhangen.



Wie wil helpen om de straatkinderen "in the picture" te zetten, kan meedoen aan de actie #BlijMetMijnKot. Daarvoor pak je een slaapzak of dekentje. Schrijf #BlijMetMijnKot op een blad papier. Kruip in je slaapzak voor je voordeur en toon het papier. Maak vervolgens een foto of filmpje en post dat op sociale media met de hashtags #BlijMetMijnKot en #StreetChildrensDay.

Mobile School is lid van het Consortium for Street Children, een wereldwijd netwerk van 90 organisaties. Het Consortium behartigt de internationale belangen en rechten van straatkinderen.