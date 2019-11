Acteurs en muzikanten gaan staken tegen besparingsplannen regering-Jambon avh/svm

15 november 2019

15u47

Bron: Belga 6 De vakbonden in de sectoren podiumkunsten en muziek hebben een stakingsaanzegging ingediend, gericht tegen de besparingsplannen van de Vlaamse regering in de cultuursector. Dat meldt ACV Puls.

Met de stakingsaanzegging willen de drie bonden (ACV Puls, ABVV en ACLVB) acties tegen de besparingen ondersteunen en meer kans op succes bieden. Welke acties en wanneer die er zullen komen, is nog niet duidelijk.

“We sluiten ons aan bij de plannen vanuit de basis”, aldus sectorverantwoordelijke Ine Hermans van de christelijke vakbond. Het gaat om een stakingsaanzegging van onbepaalde duur. “Het is een middel om de acties vooruit te helpen, geen doel op zich”, beklemtoont Hermans. Het platform ‘State of the Arts’ organiseerde gisteren al een protestactie aan het Vlaams parlement.

Door actie te voeren hoopt men de geplande besparingen van de Vlaamse regering alsnog tegen te houden. “We laten ons niet vangen door de politieke val die minister Jan Jambon gisteren opzette (...) Hij stak in de Commissie Cultuur in het Vlaams parlement zogezegd zijn hand uit naar de sector door die uit te nodigen om een alternatieve begroting op te maken die de besparing anders verdeelt. Dit is echter geen uitgestoken hand, maar een vergiftigd geschenk”, meent de ACV-afgevaardigde. Ze wijst erop dat de besparingen hiermee overeind blijven en de problemen van de kunstensector geenszins oplost.