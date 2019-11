Acteur Michael Pas na uitnodiging van Jambon: “Is dit een uitgestoken hand of een verdeel-en-heers-tactiek?” Besparingen cultuursector ADN

14 november 2019

19u58

Bron: Belga 0 "Is dit een uitgestoken hand of is dit een verdeel-en-heers-tactiek?” Dat vraagt acteur Michael Pas, tevens woordvoerder van de acteursgilde, zich hardop af na de uitnodiging van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) om binnen de cultuursector overeen te komen over alternatieve besparingen in de sector.

Zaterdag raakte bekend dat de Vlaamse regering gaat besparen in de cultuursector. De sector reageerde gechoqueerd en uitte hevige kritiek.

Na een betoging vandaag toonde Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zich dan toch bereid om in debat te gaan "als men binnen de sector een betere opdeling van de inspanningen overeenkomt". Daar heeft acteur Michael Pas grote twijfels bij, zegt hij. "De grote cultuurhuizen zouden zogezegd de kleintjes kunnen helpen, maar zij zitten al op hun tandvlees.”



Dat de besparingen al gelden voor het jaar 2020, en dus binnen anderhalve maand in voege gaan, kwam ook hard aan. "De cultuurhuizen hebben hun producties al opgemaakt. Dat betekent dat er waarschijnlijk bezuinigd moet worden op de loonkost", aldus Pas. Op die manier zouden producties zo maar eens een decorontwerper of stage manager moeten ontslaan, verduidelijkt de acteur.

Verder meldt Pas dat er waarschijnlijk nog acties zullen komen. "Creatieve mensen zijn daarmee bezig. We gaan bekijken wat haalbaar is.”