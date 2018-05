Acteur Mark Tijsmans op N-VA-lijst in Antwerpen Redactie

27 mei 2018

08u19

Bron: Belga 0 Acteur Mark Tijssmans, bekend van de tv-soap 'Thuis' en politieserie 'Flikken', zal op de 51ste plaats staan voor N-VA in Antwerpen bij de lokale verkiezingen in oktober van dit jaar. De acteur en jeugdboekenschrijver wil een brugfiguur zijn tussen de Vlaamsnationalistische partij en de culturele sector die doorgaans weinig op heeft met de partij N-VA. Dat meldt De Zondag.

"Ik heb me enkele maanden geleden een lidkaart aangeschaft", zet Tijsmans over zijn 'coming-out'. "Ik hou van de nieuwe, frisse wind die waait in Antwerpen dankzij N-VA. Vrij snel nam de partij contact met mij op.(...) De partij wil de brug maken naar de culturele sector. Om dat engagement zichtbaar te maken, hebben ze mij een plaats aangeboden."

"Ik voel dat weinig mensen in mijn sector openlijk hun steun voor N-VA durven uitspreken", vervolgt de acteur. "Dat wil ik veranderen. Ik wil de mensen duidelijk maken dat N- VA niet de baarlijke duivel is, dat de partij niet al het culturele geld wil afpakken."