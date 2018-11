Acteur en Antwerps horecafenomeen Victor Zaidi overleden Toon Mast

30 november 2018

10u27 29 Antwerpen is sinds gisteren een kleurrijk figuur armer. Acteur en horecafenomeen Victor ‘Vic’ Zaidi overleed op 52-jarige leeftijd na een hartfalen.

Zaidi maakte begin jaren 90 naam en faam in het Antwerpse nachtleven. Zo stond hij lange tijd achter de toog van de bekende studentenkroeg Hill Diar. Nadien opende hij nog twee eigen zaken: The Goodlife op de Ossenmarkt en de Volksvriend aan de Vogelenmarkt. Ook in Den Doedelzak en café ‘t Bolleke, in de schaduw van de kathedraal, was hij een graag geziene barman.

Bij het grote publiek raakte Zaidi vooral bekend door zijn andere passie: acteren. Hij speelde mee in ‘Ad Fundum’, de debuutfilm van Erik Van Looy over een uit de hand gelopen studentendoop. Vic, zelf praeses van de Antwerpse studentenclub VADA in het academiejaar 1989-1990, vertolkte er de rol van Piet.

Nadien volgden er nog verschillende gastrollen in films als ‘Dief!’ en series als ‘Flikken’, ‘Spoed’, ‘Zone Stad’, ‘Crimi Clowns’ of meer recent 'De Buurtpolitie’ en ‘Professor T’. Maar ook in ‘Chris&Co’, het komisch typetjesprogramma van Chris Van den Durpel, was hij een vaste gast als sidekick van Snellen Eddy. (zie video onderaan)

Al die jaren combineerde hij het acteren met zijn werk in de horeca. Daarnaast stampte hij onder zijn alias ‘Captain Cheers’ ook nog Belgian Beer Day uit de grond. Een ode aan ons Belgische bier met een simultane toast van Antwerpen tot New York en Peking.

In 2000 liet Vic zich verleiden tot een plaats op de kieslijst van VLD voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Hij stond op de symbolische 33ste plaats, refererend naar de 33 cl in een bierglas: “Omdat je voor een pint bier van 33 cl evenveel betaalt als voor een gewone pint. Je hebt dus meer voor hetzelfde geld.” Hij maakte zich toen sterk voor een beter horecabeleid.

Zaidi was tot slot ook nog fervent en graag gezien Beerschotsupporter.