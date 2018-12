Act for Food Gesponsorde inhoud Act For Food: een engagement om beter te eten Advertorial van Carrefour

09u00 0 Het is hoog tijd: we moeten concreet actie ondernemen om beter te eten, vindt Carrefour. De winkelketen heeft daarom ‘Act For Food’ gelanceerd: een hele reeks initiatieven die onze gezondheid maar ook die van onze planeet ten goede komen. Van de promotie van biovoeding tot meer lokale producten en minder verspilling: de acties gaan heel breed.

Met het wereldwijde programma ‘Act for Food’ werpt Carrefour zich op als de voornaamste partner voor de consument in wat ze noemt de ‘voedingstransitie’. “Het wordt tijd dat we er echt iets gaan aan doen”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. Carrefour ziet haar engagement als een dagelijkse opdracht: kwaliteitsvoeding aan iedereen aanbieden tegen een redelijke prijs. Dat maakt de winkelketen nu al concreet: zo zijn Carrefour bio-producten voortaan tegen de laagste prijs van de markt verkrijgbaar. Carrefour garandeert ook de versheid van de verkochte groenten en fruit. Als je daarover toch niet tevreden bent, krijg je je geld terug.

Wie versheid zegt, zegt ook snelheid en dus bevoorrading via korte ketens. Carrefour steunt kleine, lokale producenten en geeft een voorkeur aan Belgische producten. De winkelketen wil ook honderd omstreden additieven (zoals kleurstoffen of bewaarmiddelen) in voeding weren, alsook ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen) bannen uit alle producten die onder het merk Carrefour worden verkocht.

Elk jaar gooit Europa alleen al genoeg weg om 1 miljard mensen te voeden (bron: FAO). Daarom werkt Carrefour ook rond bewustmaking over afvalvermindering en anti-voedselverspilling.

Meer over deze en andere acties van ‘Act For Food’ ontdek je hier.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.