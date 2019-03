ACOD wil opnieuw staken in Brusselse gevangenissen AW

07 maart 2019

18u57

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond ACOD heeft een brief gericht aan Justitieminister Koen Geens (CD&V) om te wijzen op de niet nagekomen beloften op het vlak van personeelskader, overbevolking en investeringen in de gevangenissen. Federaal secretaris Michel Jacobs (ACOD-AMiO) zal vanavond nog of morgenvroeg een stakingsaanzegging indienen voor de Brusselse gevangenissen, zo meldt hij aan het persagentschap Belga.

Protocol 464, goedgekeurd in februari 2018, garandeerde normaal een kader van 6.825 voltijdse werknemers. Volgens de laatst beschikbare cijfers telden de strafinrichtingen er in maart 2018 echter maar 6.715,68. In november 2017 waren dat er zelfs meer (6.771).



De investeringen hadden tot doel de detentieomstandigheden van gedetineerden te verbeteren, net als de werkomstandigheden en -last van de cipiers en vermindering van de overbevolking. "Maar in plaats daarvan verslechterde de toestand in meerdere strafinrichtingen", klaagt de vakbond aan. Wat de overbevolking betreft, spreekt de vakbond van een "totale mislukking".

Minimumdienstverlening

Jacobs betreurt bovendien de wil van de minister om "het budget voorrang te geven op de veiligheid" en de minimumdienstverlening te willen invoeren eerder dan de problemen aan de wortel aan te pakken.

De boodschap van het overlegcomité van de Brusselse gevangenissen (Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal), dat vandaag vergaderde, is duidelijk: de engagementen in het kader van het Rosetta-plan (een conventie rond de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt) om de gaten te dichten, zijn niet aanvaardbaar, luidt het.