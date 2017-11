ACOD steunt VRT in zaak Bart De Pauw HA

17u07

Bron: Belga 4 Photonews "De manier waarop de VRT de mensen die aangifte deden beschermt, verdient navolging", zegt ACOD-VRT. De ACOD-VRT "bedankt de VRT en alle betrokken diensten voor de manier waarop ze met de zaak De Pauw omgaan". Dat zegt de socialistische vakbond in een persbericht, nadat gisteren aan het licht kwam dat de openbare omroep een einde heeft gemaakt aan de samenwerking met tv-maker Bart De Pauw wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag.

"Uiteraard kunnen wij geen uitspraak doen over de grond van de zaak, maar onze ervaring is dat leidinggevenden en vedetten van dit kaliber niet om de minste aantijging worden ontslagen. Dat dit hier wel gebeurd is, is voor ons voldoende om aan te nemen dat de meldingen ernstig en bewezen zijn", aldus het vakbondsbericht.

"De manier waarop de VRT de mensen die aangifte deden beschermt, verdient navolging. De reacties in de (sociale) media bewijzen dat melding doen nog altijd niet vanzelfsprekend is en dikwijls een storm ontketent waarbij de slachtoffers nogmaals slachtoffer worden van verdachtmakingen en beschuldigingen."

"Hopelijk kan de VRT er ook mee voor zorgen dat er voor de werknemers van het betrokken productiehuis snel een oplossing komt. Zij dreigen mee slachtoffer te worden van een situatie waar ze niet om gevraagd hebben", aldus nog de vakbond.