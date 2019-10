ACOD Politie dreigt met "échte acties" op Brussels Airport "als beschuldigingen aanhouden" ADN

24 oktober 2019

21u33

Bron: Belga 2 ACOD Politie is het beu dat voor de langere wachttijden aan de politiecontrole op de luchthaven van Zaventem steeds gewezen wordt naar "een actie" van de politie. "Als je weet dat de laatste actie van de politie op de luchthaven dateert van 2015, zie je dat deze beschuldiging nergens op slaat", hekelt de politiebond. "Als deze onterechte beschuldigingen ten aanzien van het controlepersoneel blijven aanhouden, zijn échte acties in de toekomst niet denkbeeldig", waarschuwt afgevaardigde Luc Breugelmans.

Bij lange wachtrijen aan de paspoortcontrole wordt volgens de vakbond vaak ten onrechte omgeroepen dat een actie van de politie de langere wachttijd veroorzaakt. "Van een actie of een staking is dan doorgaans helemaal geen sprake, integendeel. Het politiepersoneel doet er steeds alles aan om de wachtrijen in te korten. Een dergelijke mededeling is voor hen bijzonder frustrerend omdat ze maar al te goed beseffen dat de vertragingen veroorzaakt worden door het grote personeelstekort (25 procent) en het tekort aan controleposten", klinkt het.

Het wordt volgens de vakbond hoog tijd dat de "echte oorzaken" van de problemen op de luchthaven benoemd worden: de enorme personeelstekorten en het gebrek aan middelen. "Niet alleen het besparingsbeleid van deze regering, maar ook de houding van luchthavenuitbater BAC ligt hier aan de basis", zegt Breugelmans. "Als de wachtrijen korter moeten, dan kan dat enkel door meer controleposten en meer personeel te voorzien. Ook de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld aan de politie is dringend aan een opfrisbeurt toe. Niet alleen de kantoren maar ook de ruimtes waar de mensen die gerepatrieerd worden moeten wachten, zijn onveilig en onhygiënisch."