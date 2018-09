ACOD plant opnieuw acties aan sluizen tegen hervorming ambtenarenstatuut kg

02 september 2018

12u17

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond ACOD gaat zijn acties voortzetten tegen de maatregelen die Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) en de Vlaamse regering plannen rond een hervorming van het ambtenarenstatuut. Dat meldt Jan Van Wesemael, algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten.

Vanavond wordt gestart met stakingsposten op het Albertkanaal in Wijnegem, maandag volgen vanaf 6u de sluizen van Evergem en Oudenaarde. Ook in Ham zouden er maandagochtend acties plaatsvinden en er wordt ondersteuning verwacht vanuit Limburg.

Het vervolg van de acties wordt dinsdag gecommuniceerd. "Wij gaan door tot minister Homans de voorstellen van tafel haalt voor iedereen, want blijkbaar heeft minister Weyts maandag een gesprek met de beroepsvereniging voor loodsen om onder andere voor deze categorie aanvullende maatregelen en zelfs mogelijks verzekering tegen inkomenverlies af te spreken. Iedere Vlaming gelijk, maar de sterkste beroepsklasse wat meer gelijk", aldus Van Wesemael in een persbericht.

Protest opgeschort door hitte

ACOD voerde eerder al acties in het dossier. In principe gaan de onderhandelingen over de materie pas op 24 september van start. Voor de socialistische vakbond is het echter een doorn in het oog dat de plannen wel al werden aangekondigd in de pers. De reeks verwittingsacties ging eind juli van start met de bezetting van een sluis in Menen. De protestacties aan bruggen en sluizen werden enkele dagen later opgeschort door de aanhoudende hitte.

ACV Openbare Diensten zit "inhoudelijk op dezelfde lijn als ACOD" over de geplande hervorming van het ambtenarenstatuut, maar in tegenstelling tot de socialistische collega's gaat het ACV voorlopig nog niet over tot actie.