ACLVB niet te vinden voor vrouwenstaking: "Overleg is betere manier om doel te bereiken"

28 januari 2019

17u37

Bron: Belga 0 De liberale vakbond ACLVB steunt de nationale vrouwenstaking op 8 maart niet. "We staan wel achter de eisen voor gelijke rechten en gelijk loon", zegt woordvoerder Dirk Mertens. “Maar we vinden dat een staking in dit geval niet de goede manier is om de doelstelling van gelijkberechtiging voor de vrouwen te bereiken."

Volgens Mertens liggen kwesties als de loonkloof tussen vrouwen en mannen de vakbond zeer nauw aan het hart, maar de vakbond wil veranderingen tot stand brengen via overleg. "Een staking gebruik je als laatste middel, als er geen andere manier is om je doel te bereiken", zegt Mertens. "Dat is hier niet het geval. Via overleg kunnen we de situatie voor vrouwen op de werkvloer wel veel verbeteren. Daarvoor kiezen wij. En daarom zullen we de stakingsaanzegging voor 8 maart niet steunen."

8 maart

Het Collecti.e.f 8 Maars maakte zondag bekend dat er een nationale vrouwenstaking komt op de internationale vrouwendag van 8 maart. De grootste Franstalige bediendenvakbond CNE zal een stakingsaanzegging indienen voor die dag.