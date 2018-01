Achttienjarige uit Mechelen verkracht buurjongetjes van 4 en 10 jaar ADN

Bron: Belga 777 Thinkstock De correctionele rechtbank van Mechelen heeft zich vandaag over een dossier gebogen waarbij een nu 19-jarige jongen beschuldigd wordt van aanranding van de eerbaarheid, verkrachting van minderjarigen en bezit van kinderporno. Hij zou twee buurjongens van 4 en 10 hebben betast aan het geslachtsorgaan, verplicht hebben tot orale seks en naaktfoto's van de twee hebben gemaakt.

De feiten kwam aan het licht toen de 4-jarige aan zijn papa vroeg "of die ook zo'n grote piemel had als D", de toenmalige buurjongen. Toen de vader vroeg waarom hij dat vroeg en hoe hij dat wist, vertelde de kleuter dat de buurjongen hem had gevraagd zich uit te kleden, foto's van hem had gemaakt toen hij naakt was en gevraagd had zijn penis vast te houden. In ruil kreeg de kleuter Skylanders. Na een audiovisueel verhoor van het kind werd ook diens 10-jarige broertje verhoord, die dezelfde feiten meemaakte sinds hij een jaar of zes was. Die jongen sprak ook over orale bevrediging.

De toen 18-jarige gaf de feiten toe, maar ontkende de orale bevrediging (de aanklacht verkrachting). Hij werd door een psychiater onderzocht en daaruit blijkt dat een behandeling zich opdringt. De ouders en 16-jarige broer van de slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Zij vinden dat de jongen misbruik maakte van hun vertrouwen omdat hij kind aan huis was bij het gezin. De jongens lijden nog steeds onder de feiten en hebben slaapproblemen, moeilijkheden op school en stellen zich vragen bij wat gebeurde.

Het parket vroeg een celstraf van vijf jaar, maar wilde daar graag probatievoorwaarden aan gekoppeld zien. "Dit zijn bijzonder ernstige feiten met zeer jonge kinderen, hulp is duidelijk nodig", klonk het.