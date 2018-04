Achttiende Erfgoeddag staat vandaag in teken van "Kiezen" kv

22 april 2018

06u15

Bron: Belga 1 Vandaag vindt de achttiende Erfgoeddag plaats, die in dit jaar van lokale verkiezingen in het teken staat van 'Kiezen'. Organisator FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw) en de deelnemende erfgoedinstellingen en -organisaties hopen dat het grote publiek voluit kiest voor erfgoed.

Op Erfgoeddag wordt het roerend en immaterieel cultureel erfgoed in de verf gezet in Vlaanderen en Brussel. Zondag kunnen deelnemers 700 gratis activiteiten doen in 232 gemeenten. De 509 deelnemende organisaties proberen elk op hun eigen manier vragen proberen te beantwoorden als "Welke objecten houden we bij en waarom? ", "Welke objecten kiezen we uit om te tonen in een nieuwe tentoonstelling? ", en "Welke beslissingen brengt het digitale tijdperk? ".

Dit jaar is ook het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, dat mensen bewuster wil maken van de Europese dimensies van hun geschiedenis en de Europese identiteit wil versterken. Een aantal activiteiten spelen hierop in. Een tentoonstelling in de mijnkathedraal Sint-Barbarakerk in Eisden zoekt bijvoorbeeld een verklaring waarom zoveel arbeiders uit heel Europa in de mijn kwamen werken.

Daarnaast zijn er ook tal van steractiviteiten, die in het oog springen omwille van hun originaliteit of omdat ze het thema 'Kiezen' op een boeiende manier interpreteren. Zo kan je in het Gallo-Romeins Museum op 22 april bezoekers afhankelijk van je voorkeur je gids zelf kiezen, en zelf het menu van je rondleiding samenstellen.

Wie een goed overzicht wil van de ruime keuze aan activiteiten kan een kijkje nemen op www.erfgoeddag.be, of gratis de ErfgoedApp downloaden. Op sommige plaatsen kan je via de app ook bijkomende informatie krijgen over de activiteiten, zoals extra achtergrondinformatie bij objecten.

Ter gelegenheid van Erfgoeddag biedt De Lijn een duo-dagpas aan. Die is te vinden in de Erfgoeddagfolder, te verkrijgen in de deelnemende organisaties, in een groot aantal openbare bibliotheken en toeristische kantoren en in De Lijnwinkels. De NMBS biedt een weekendbiljet aan waarmee bezoekers voordelig de trein kunnen nemen en bovendien is elke tweede Blue-bike op Erfgoeddag is zondag gratis.