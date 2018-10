Achttien maanden cel voor nepenquête aan KU Leuven naar masturbatiegedrag van jonge vrouwen AW

02 oktober 2018

Bron: Belga 2 De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag een 24-jarige man veroordeeld tot achttien maanden cel voor een nepenquête naar masturbatie. Willem V. bevroeg jonge vrouwen aan de KU Leuven gedurende tweeënhalf jaar naar hun masturbatiegedrag.

Willem V. uit Houthalen-Helchteren stond terecht voor het bedrieglijk verwerven van informatie over het seksueel gedrag van minstens 24 jonge vrouwen. In het kader van een fictieve masterthesis aan de KU Leuven hield hij een enquête naar hun masturbatiegedrag. De beklaagde verspreidde tussen december 2012 en mei 2015 in de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Limburg diverse enquêtes bij meisjes en vrouwen tussen 15 en 25 jaar oud.



De man gebruikte in zijn correspondentie twee fictieve identiteiten waarmee hij zich voordeed als vrouw. Hij gebruikte een hotmailadres met de valse namen om de enquêtes te versturen. Hij maakte daarbij gebruik van de logo's van de KU Leuven. Voor de verspreiding misbruikte V. ook de naam van professor Paul Enzlin als promotor van de onbestaande thesis.

Het openbaar ministerie had twee jaar cel gevorderd. De rechtbank veroordeelde V. tot een gevangenisstraf van achttien maanden. De straf is met uitstel gedurende vijf jaar onder strikte probatievoorwaarden.