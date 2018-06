Achttien jaar cel voor man die vriendin vermoordde in Grimbergen, beklaagde bij verstek veroordeeld rvl

11 juni 2018

16u00

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Brussel heeft maandag bij verstek Christophe Delbauve tot achttien jaar cel veroordeeld wegens de moord op diens vriendin Stéphanie H., die op 4 januari 2014 op 36-jarige leeftijd door hem werd vermoord in Grimbergen. De rechtbank beval de onmiddellijke arrestatie van de man.

Delbauve bracht H. om in een appartement in Grimbergen waar beiden samenwoonden. De wetsdokters stelden vast dat de vrouw fysiek was mishandeld voordat zij door wurging werd gedood.

Delbauve werd de dag dat het lijk werd aangetroffen door de politie ondervraagd, de dag nadien door de onderzoeksrechter. Hij ontkende zijn partner geslagen te hebben. De sporen van geweld op lichaam schreef hij toe aan een val, veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik in combinatie met antidepressiva.

De rechtbank weigerde Delbauve's versie te geloven en veroordeelde hem tot 18 jaar cel. Beklaagde was niet aanwezig op het proces. Hij was, negen maanden na de feiten, in voorlopige vrijheid gesteld. Sindsdien is hij nooit ingegaan op oproepingen door het gerecht.