Achtervolging met bestelwagen mondt uit in schietpartij 15u46

Na een achtervolging op een verdachte bestelwagen heeft de politie deze namiddag in Monceau-sur-Sambre het vuur geopend. De bestuurder van de bestelwagen werd tweemaal geraakt en is gewond afgevoerd. Ook de passagier van het voertuig, eveneens een bekende van justitie, is voorgeleid. Dat is vernomen van de lokale politie van Charleroi.

Agenten van de lokale politiezone Trieux (Courcelles - Fontaine-l'Evêque) hadden een bestelwagen opgemerkt waarvan het kenteken geseind stond in verband met de diefstal van een voertuig uit een garage. De bestuurder negeerde de instructies om te stoppen en sloeg op de vlucht. De hardrijder werd uiteindelijk ingehaald in de rue Albert Camus in Monceau-sur-Sambre, waar hij geblokkeerd kon worden door een ploeg van de politiezone Binche-Anderlues die op pad was voor een andere zaak.

De bestuurder van de bestelwagen reed daarop in de richting van een politieagent uit Binche. De agent voelde zich bedreigd en vuurde driemaal in de richting van de bestelwagen. Twee kogels troffen de bestuurder die door de politie werd ingerekend. De man werd gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Ook de passagier werd van zijn vrijheid beroofd. Beiden zijn goed gekend door justitie.