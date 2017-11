Achtervolging eindigt met arrestatie vermoedelijke mensensmokkelaar in Poperinge EB

21u56

Bron: Belga 0 Photo News Illustratiefoto. Na een achtervolging vanuit Frankrijk heeft de politie in Poperinge een Iraakse vermoedelijke mensensmokkelaar in de boeien geslagen. Dat meldt Frank Demeester, referentiemagistraat mensensmokkel van het West-Vlaams parket.

Kort na middernacht, in de nacht van woensdag op donderdag, zetten de Franse politiediensten in Noord-Frankrijk de achtervolging in op een Fiat Doblo. Er zaten verschillende mensen in de wagen. De Politiezone Arro Ieper werd verwittigd en de Franse politiediensten zetten hun achtervolging verder tot in Poperinge.

De Fiat Doblo kwam er in aanrijding met een paal. De auto kwam daardoor tot stilstand. Er zaten, naast de bestuurder, nog zeven personen in de wagen. Enkele onder hen waren lichtgewond door de aanrijding. De Fiat werd in beslag genomen. De bestuurder werd op verdenking van mensensmokkel onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de Ieperse onderzoeksrechter.