Achtervoegsel ‘-schaamte’ is het Onze Taal-woord van 2019 TT

28 december 2019

13u09

Bron: Belga 0 Met bijna 20 procent van alle stemmen is ‘-schaamte’ gekozen tot het Onze Taal-woord van 2019. Dat heeft Vibeke Roeper, directeur van het Nederlandse genootschap Onze Taal, bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat.

-schaamte is volgens het genootschap het "steeds vaker gebruikt achtervoegsel waarmee men aangeeft dat men zich schaamt over de in het eerste deel van het woord genoemde zaak, naar analogie van vliegschaamte: babyschaamte, bezorgschaamte, vleesschaamte".

Met 17 procent eindigde het woord brexitmoe op de tweede plaats, met slechts twee stemmen verschil gevolgd door stikstofcrisis. De termen boerenprotest, boerkabuddies (mensen die boerkadraagsters willen beschermen op straat), jagger (actieve oudere), klimaatstaking, treintrots en vrouwenquotum bleven buiten de top-3.

Ook het woord boomer haalde die top niet, hoewel het onlangs in Nederland nog woord van het jaar werd in de verkiezing van Van Dale. Het is de aanduiding van een ouder persoon met achterhaalde standpunten.