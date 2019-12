Acht voertuigen in brand gestoken in Brussel: politie pakt 90-tal mensen op Stéphanie Romans KVDS KV

31 december 2019

23u42

Bron: eigen berichtgeving, Belga 570 In Brussel vonden er op oudejaarsavond al 80 administratieve en 9 gerechtelijke arrestaties plaats. Dat blijkt uit een eerste balans van de zes politiezones rond middernacht, meldt Olivier Slosse, de woordvoerder van de politie Brussel-Elsene. In totaal zijn acht voertuigen in brand gestoken. Er zijn geen meldingen van gewonden. De incidenten doen meteen denken aan de woelige nieuwjaarsnacht van vorig jaar in de hoofdstad. Toen werden verscheidene wagens en vuilniscontainers in brand gestoken, vooral in Sint-Jans-Molenbeek. De Brusselse brandweer krijgt daarom dit jaar de hulp van de politie bij interventies.

De administratieve arrestaties kunnen nog omgezet worden in gerechtelijke als er overtuigende bewijzen aan het dossier worden toegevoegd.

Een aantal mensen werd opgepakt voor het in brand steken van vuilnisbakken of het gooien van projectielen naar bussen, auto’s of voertuigen van de politie. Voorlopig is het nog niet tot rellen gekomen, zoals vorig jaar.



De arrestaties vonden voornamelijk plaats in de zones Brussel-West, Brussel-Elsene, Brussel-Zuid en in mindere mate in Brussel-Noord. Elke zone houdt bij welke incidenten op zijn grondgebied plaatsvinden.

De brandweer en politie hebben al een aantal keer samengewerkt. Zo heeft de politie op verschillende plaatsen toezicht gehouden voor branden op de openbare weg.

Branden

In de Samberstraat in Molenbeek brandde dinsdag rond 16 uur een wagen uit. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw zouden getuigen drie jongens hebben zien wegrennen. Politiewoordvoerder Johan Berckmans van de zone Brussel West verklaarde intussen dat een raampje van de Mercedes kapotgeslagen was. Vermoedelijk is er iets in de auto gegooid en heeft dat de brand veroorzaakt, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen. Het voertuig is intussen getakeld en het lab zal later nog een sporenonderzoek doen.

Even later rond 17 uur is ook een bromfiets in brand gestoken. Hij stond in een parkje even verderop in de Pierre Victor Jacobstraat, achter de Sint-Jan-Baptistkerk. Ook hier gaat het vermoedelijk om brandstichting, maar moet onderzoek dat verder uitwijzen. Volgens Berckmans zijn de twee incidenten niet gelinkt.

Brandweerwoordvoerder Derieuw meldt dat ook elders in het Brussels Gewest kleinere branden gesignaleerd zijn. Hij zei dat in Sint-Lambrechts-Woluwe een afvalcontainer in brand stond in de Andromedawijk en dat op verscheidene plaatsen in de hoofdstad brandend karton gemeld werd.



Omstreeks 23u30 ging in de Genuastraat in Vorst een Porsche in vlammen op. Details ontbreken voorlopig. De politie verrichtte vlak bij de uitgebrande Porsche ook al een arrestatie. Het is nog onduidelijk of die arrestatie gelinkt is met de brand.

Op het plein aan metrostation Zwarte Vijvers, waar vorig jaar verscheidene winkels werden geplunderd, is extra politietoezicht voorzien. Samenscholingen van grote groepen zijn hier vanavond niet toegestaan. Agenten met honden verhinderen dat mensen zich hier kunnen verzamelen.

Het moet uw auto maar zijn, die gasten verdienen een pak slaag serieus pic.twitter.com/uWtXsxDDQD Ilyasse(@ MSideIlyasse) link