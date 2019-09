Acht verdachten in grootschalige adoptiefraude PVZ

14 september 2019

14u46

Bron: Belga 0 Het gerecht wil zeven ambtenaren voor de rechter slepen omdat ze betrokken zouden zijn bij een grootschalige fraude met Congolese adoptiekinderen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Met acht zijn ze, de verdachten van grootschalige adoptiefraude met Congolese "weeskindjes" die het federaal parket voor een strafrechter wil slepen. Het zou volgens de krant naast spilfiguur Julienne Mpemba - jarenlang aan het hoofd van het weeshuis in Kinshasa - gaan om zeven mensen die werkzaam zijn of waren bij de Franse Gemeenschap.

Alle acht, stelt een betrouwbare bron, kregen de voorbije dagen een brief van het federaal parket in de bus, waarin staat dat ze officieel verdacht worden van betrokkenheid bij Congolese adoptiefraude. Concreet wordt hen verweten de andere kant te hebben opgekeken toen uitkwam dat er jarenlang gefoefeld werd met geboortedata en foto's van kindjes die bovendien helemaal geen wezen bleken.

Spilfiguur was Julienne Mpemba, een Waals-Congolese juriste die voor de PS in 2014 deelnam aan de Europese parlementsverkiezingen. Zij zou de kinderhandel gecoördineerd hebben. Alle acht verschijnen ze binnenkort voor de raadkamer, die beslist of ze voor een strafrechter moeten verschijnen.