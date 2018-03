Acht scholieren naar ziekenhuis door prikkelende geur in Lennik TVP

06 maart 2018

Acht leerlingen van de secundaire school GO! Lennik en basisschool De Key, die in hetzelfde gebouw les volgen, zijn vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis. Net na de middagpauze werd een indringende geur waargenomen in een van de leslokalen op de tweede verdieping, waarna twee leerlingen te kampen hadden met ademhalingsproblemen. Zes anderen voelden zich nadien onwel.

De acht scholieren werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis. Het volledige schoolgebouw werd geëvacueerd. De brandweer is ter plaatse voor metingen en onderzoek, maar momenteel is de herkomst van de geur nog onduidelijk.