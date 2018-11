Acht nieuwe bestemmingen waar je deze winter vanuit Brussels Airport naartoe kan vliegen Tess Jacobs

02 november 2018

16u53

Bron: BELGA 0 In het winterseizoen, dat van eind oktober tot en met maart loopt, komen er op Brussels Airport acht nieuwe bestemmingen bij. Ook de connectiviteit op bestaande bestemmingen zal versterkt worden. In totaal zijn er 164 rechtstreekse passagiersbestemmingen op Brussels Airport.

De luchtvaartmaatschappij TUI fly start met een tweewekelijkse vlucht naar Puerto Plata op de Dominicaanse Republiek, en biedt daarnaast ook een wekelijkse vlucht aan naar het Keniaanse Mombasa. Die route wordt gecombineerd met Zanzibar.

Brussels Airlines zal vanaf februari drie wekelijkse vluchten op het Poolse Wroclaw aanbieden. Ook vliegt de maatschappij sinds midden oktober vier keer per week op het Oekraïnse Kiev.

Ryanair zal tweewekelijks naar het Jordaanse Amman en het Marokkaanse Marrakesh vliegen. Air France startte op zijn beurt in september al met zes wekelijkse vluchten op Rennes.

Ook drie nieuwe bestemmingen uit het zomerseizoen worden in de winter voortgezet: Cathay Pacific vliegt vier keer per week naar Hongkong, Hainan Airlines tweewekelijks naar Shenzhen en Georgian Airways twee keer per week naar Tbilisi.

Op een aantal vluchten wordt ook de capaciteit vergroot. Aeroflot voegt een derde dagelijkse vlucht naar Moskou toe. All Nippon Airways (ANA) vergroot de dagelijkse vlucht naar Tokio, door een Boeing 787-9 in te zetten, die 46 extra zitjes per vlucht aanbiedt. Vanaf januari stelt Etihad Airways 37 extra zitjes beschikbaar op de dagelijkse vlucht naar Abu Dhabi.