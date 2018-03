Acht Molenbekenaars die verdacht werden van aanslag vrijgelaten KVE/SVM

05 maart 2018

18u09

Bron: La Dernière Heure/Belga 0 De acht personen die waren opgepakt in een terreuronderzoek zijn na verhoor door de politie vrijgelaten. Dat meldt het federaal parket. Het onderzoek gaat wel voort.

Gisteren vonden op verschillende plekken huiszoekingen plaats. Acht inwoners van Molenbeek werden daarbij opgepakt. Ze werden ervan verdacht een aanslag voor te bereiden.

Zeven huiszoekingen werden uitgevoerd in Sint-Jans-Molenbeek, Geraardsbergen en Mechelen. In Molenbeek ging het meer bepaald om locaties in de Vierwindenstraat, Ransfortstraat en de Dubois-Thornstraat. Alle arrestaties vonden in Molenbeek plaats.

De huiszoekingen gebeurden op vraag van een Brusselse onderzoeksrechter die gespecialiseerd is in terrorisme. "Dit dossier staat volledig los van de dossiers rond de aanslagen in Parijs en Zaventem", klonk het. Bij de huiszoekingen troffen de speurders geen explosieven maar wel een wapen aan.