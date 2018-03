Acht minderjarige terugkeerders uit Syrië en Irak opgevolgd in België kv

Bron: Belga 0 Er zijn vanuit de conflictgebieden in Irak en Syrië nog maar erg weinig minderjarigen teruggekeerd naar België. De jeugdhulpdiensten in ons land volgen slechts acht mensen op, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn en van Rachid Madrane, de minister van Jeugdhulp in de Franse gemeenschap.

De Europese landen werden eerder al geconfronteerd met twee golven van terugkeerders uit conflictzones in voornamelijk Syrië en Irak. Na een eerste golf van gedesillusioneerden, kwam een dreigende golf van meer geradicaliseerde mensen. Specialisten verwachten dat er nu een derde golf komt, die bestaat uit vrouwen en minderjarigen.

Het aantal bekende minderjarige terugkeerders in België is momenteel echter nog beperkt. In Vlaanderen worden twee kinderen (1 en 3 jaar) door de jeugdhulp opgevolgd. Het gaat om kinderen waarvan de moeder in IS-gebied verbleef, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. In Franstalig België gebeurt hetzelfde met vijf minderjarigen. De jongeren worden opgevolgd omdat de radicalisering van hun ouders mogelijk een gevaar voor hen betekent.

In Wallonië verblijft momenteel ook één minderjarige in een gesloten instelling. Het gaat om een vermoedelijke jihadiste die samen met haar baby naar België was teruggekeerd. Die baby is overigens een van de zeven minderjarigen die door jeugdhulp wordt opgevolgd.

Er bevinden zich naar schatting een honderdtal mensen met Belgische link in de conflictgebieden in Syrië en Irak. Ze werden meegenomen door hun ouders of zijn op eigen kracht naar ginder getrokken. De meesten kinderen zijn jonger dan twaalf jaar. Het is echter moeilijk om een compleet beeld te hebben van het aantal Belgen dat in de conflictgebieden is geboren of gestorven.