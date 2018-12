Acht mensen opgepakt in Limburg na huiszoekingen wegens drugs- en wapenbezit kv

04 december 2018

18u50

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Tongeren heeft vandaag de 42-jarige Geert S. en zijn 57-jarige oom aangehouden en opgesloten. De man werd gisteren op de Bovelingenstraat in Mechelen-Bovelingen (Heers) klemgereden door de politie. Daarna volgde een huiszoeking in zijn woning waarvoor ook ontmijningsdienst DOVO ter plaatse moest komen. In totaal verrichtte de recherche van de politiezone kanton Borgloon acht arrestaties.

De arrestaties en huiszoekingen gebeurden in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek. Op 31 augustus was er een inval in een pand in de Klein-Gelmenstraat in Heers. De politie ontdekte een omvangrijke hoeveelheid drugs met een straatwaarde van zo'n vijftigduizend euro. Het ging onder meer om twee kilo marihuana, anderhalve kilo hasj, 750 xtc-pillen en een halve kilo speed. De speurders namen ook vuurwapens, messen en dolken in beslag. De veertiger was op het moment van de inval aanwezig.

Acht arrestaties

Maandag en dinsdag werden in totaal vijf mannen en drie vrouwen opgepakt. Een verdachte woonde in Gingelom, eentje in Kortessem en de zes anderen in Heers. Omdat de politie op de hoogte was dat er in de woning van de 42-jarige hoofdverdachte in Heers grote hoeveelheden springstoffen, munitie en wapens aanwezig waren, werd de bijstand van DOVO gevraagd. De straat werd afgezet en enkele buren moesten hun huizen verlaten. DOVO nam alle gevaarlijke stoffen, voorwerpen en wapens in beslag met het oog op vernietiging. Eens het ontploffingsgevaar geweken was mochten de buren weer naar huis en was alle verkeer weer toegelaten.

Bij de diverse huiszoekingen zijn in totaal twee kilo speed, tweehonderd gram cannabis, meer dan tweehonderd xtc-pillen, cocaïne, GHB en anabole steroïden aangetroffen, net als een aantal vuurwapens en een grote som geld.

Vandaag waren er drie voorleidingen. Alleen de 42-jarige hoofdverdachte, die blijkbaar ook nazisympathieën heeft, en zijn oom werden naar de gevangenis overgebracht. De andere verdachten zullen zich mogelijk later voor de rechtbank moeten verantwoorden. De lokale recherche van het kanton Borgloon zet het onderzoek verder.