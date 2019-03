Acht mensen naar het ziekenhuis na brand in Anderlecht, onder wie vier kinderen ADN

31 maart 2019

14u04

Bron: Belga 0 Acht personen, onder wie vier kinderen, zijn vandaag bevangen geraakt door rook en afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat in een gebouw op de Bergensesteenweg in Anderlecht een brand uitbrak.

De brand ontstond rond 12.30 uur op het gelijkvloers en sloeg al snel uit. De brandweer was snel ter plaatse. Er werden 25 personen geëvacueerd en een vijftal reddingen werden uitgevoerd via de luchtladder. Na een half uur was de brand al onder controle.

De brandweer doorzocht het gebouw naar andere slachtoffers, maar vond er geen. "Tien mensen werden bevangen door de rook, waarvan er acht werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om vier volwassenen en vier kinderen. Ze zijn niet in levensgevaar", vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het gaat om een gebouw met verschillende kleine appartementen en bemeubelde kamers. De brandweer voert verder opruimingswerken uit, zodat er geen heropflakkering komt van het vuur. Het tramverkeer op de Bergensesteenweg werd ook tijdelijk onderbroken door de brand.