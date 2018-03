Acht mensen in Molenbeek opgepakt die ervan worden verdacht aanslag voor te bereiden KVE

05 maart 2018

10u32

Bron: La Dernière Heure 0 Gisteren zijn er op verschillende plaatsen huiszoekingen geweest in het kader van een terreuronderzoek. Acht personen, allen woonachtig te Molenbeek, zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht een aanslag voor te bereiden. Dat meldt La Dernière Heure en wordt bevestigd door het federaal parket.

De federale gerechtelijke politie van Brussel voerde zeven huiszoekingen uit in Sint-Jans-Molenbeek, Geraardsbergen en Mechelen. In Molenbeek ging het meer bepaald om locaties in de Vierwindenstraat, Ransfortstraat en de Dubois-Thornstraat. Alle arrestaties vonden in Molenbeek plaats.

De huiszoekingen gebeurden op vraag van een Brusselse onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme. "Dit dossier staat volledig los van de dossiers betreffende de aanslagen te Parijs van 13 november 2015 of Brussel/Zaventem van 22 maart 2016", klinkt het.

De acht verdachten moeten in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Er zijn geen wapens, noch explosieven aangetroffen. Het federaal parket zegt nog dat in het belang van het onderzoek, geen verdere inlichtingen of details kunnen worden gegeven.