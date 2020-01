Acht maanden na de nederlaag bouwt cdH aan nieuwe beweging IB

"We draaien de bladzijde om. We geven onszelf een jaar om samen aan een project te schrijven, met burgers die willen deelnemen, met sympathisanten en met de militanten. We kennen het vervolg nog niet: het is een reis naar terra incognita".

Aan het woord is cdH-voorzitter Maxime Prévot, naar aanleiding van de bijeenkomst in Namen waarop het cdH het startschot geeft voor zijn heropbouw. Hoe dat proces zal heten en hoe het er zal uitzien, wordt pas vandaag bekendgemaakt. Het wordt wel een existentieel proces. Het cdH verliest verkiezing na verkiezing aanhang. Sinds 26 mei zijn de Franstalige humanisten slechts de vijfde partij in het zuiden van het land, met nog amper vijf Kamerzetels.

"Op 26 mei zijn we afgestraft, maar wij niet alleen. Het ging om alle traditionele partijen en dat ten voordele van extremistische en identitaire partijen. Het is het einde van een tijdperk. We hebben misschien te lang een erfenis en een beleid verdedigd, terwijl we dringend nood hebben aan nieuwe utopieën", zegt Prévot in een gesprek met Belga.

Nieuwe uitdagingen

Die nieuwe uitdagingen hebben voor de voorzitter betrekking op de manier waarop we omgaan met tijd, geld, verplaatsingen, het milieu... "Dat alles, samen met de digitale revolutie, creëert een cocktail aan nieuwe verwachtingen ten opzichte van de welvaartstaat, waarin de groei steeds op de afspraak was en ervoor zorgde dat de taart gemakkelijker kon worden verdeeld".

"Vandaag groeit de taart niet meer en groeit de wrok tegen de ander, of het nu de werkloze, de migrant of de grote baas is. We moeten de stap zetten van 'steeds meer' naar 'steeds beter', meer de nadruk leggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit, tijd vinden voor het gezin en zin vinden in zijn bezigheid".

Het is een vaststelling die opgaat voor de meeste politieke partijen. Het verschil bestaat er volgens Prévot in wat je doet met die analyse. "De anderen passen hun voorstellen aan, wij bouwen alles opnieuw op". De vroegere breuklijnen waarop meningen werden gebouwd, zijn verouderd, gaat Prévot voort. "Vandaag is de kloof er één tussen wie met een open blik naar de wereld kijkt en wie zich in zichzelf keert, tussen de klimaatsceptici en -voluntaristen. Een waardig leven voor ouderen garanderen is geen kwestie van links of rechts".

Participatief proces

De beslissingen kunnen niet langer uitsluitend genomen worden door "het management van een partij". Het proces dat zaterdag uit de startblokken schiet, zal participatief zijn, met een actieve rol voor de nieuwe generatie. "Iedereen die wil, mag aan boord om mee te bepalen wat ons nieuwe politieke aanbod zal zijn. Een zeventigtal jongeren zal aanwezig zijn in evenveel regio's, die elk drie of vier gemeenten tellen. Zij zullen, samen met sympathisanten en burgers die dat willen, op het terrein de hartslag van de teleurstelling en woede meten. We plannen niet minder dan 30.000 huisbezoeken".

Het hele proces zal zowat een jaar in beslag nemen. Op het einde van de rit is het de bedoeling dat de conclusies worden voorgesteld op een oprichtingscongres van de nieuwe beweging. "Zoals bij elke verandering, zijn er enthousiastelingen die beseffen dat het anders moet, en zij die zich aan gisteren vastklampen omdat ze niet weten wat morgen zal brengen", beseft Prévot. "Ik heb mijn parlementsleden al gezegd dat ze in 2024 niet allemaal meer lijsttrekker zullen zijn". Hij hoopt de nieuwe beweging begin 2021 te lanceren.