Acht maanden met uitstel voor graffiti op treinwagons bvb

26 juni 2018

14u36

Bron: Belga 2 De Brugse correctionele rechtbank heeft een 28-jarige Bruggeling veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel voor het spuiten van graffiti. M.D. plaatste zijn tags op treinwagons en in stations. Een tweede beklaagde werd vrijgesproken.

Op 3 januari 2016 werd bij een carwash in Sint-Michiels Brugge een drankautomaat beschadigd door vandalen. De volgende dag werd in de brievenbus van de carwash een smartphone aangetroffen. Op de gsm werden foto's van graffiti ontdekt, wat de speurders leidde naar M.D. en J.V. (28). Het parket vervolgde hen voor talloze feiten tussen februari 2013 en juni 2016. Uitgerekend op 13 februari 2013 werd M.D. in Hasselt al veroordeeld voor het spuiten van graffiti.

De verdediging van M.D. hamerde erop dat de politie niet zomaar in de gsm van de verdachte mocht snuffelen. Het stond immers op dat moment al vast dat hij niets te maken had met de kapotte drankautomaat. De advocaten van de beklaagden hekelden ook de ruime vordering van het openbaar ministerie. "Op zo'n ruime verzameling feiten zonder exacte data kan je je gewoon niet verdedigen. Dat is niet ernstig", aldus meester Ruth Van Ooteghem, advocate van J.V.

De rechter zag geen graten in het onderzoek van de gsm. Op foto's met tags zoals Mehor, Mokar, Ratse en Vollenbak kwam M.D. herkenbaar in beeld. Bovendien was Mokar de naam van zijn hond. Anderzijds bewijzen die foto's volgens de rechter enkel het spuiten van graffiti in september en oktober 2015. J.V. werd zelfs over de volledige lijn vrijgesproken omdat de feiten inderdaad te vaag omschreven waren.

Verschillende burgerlijke partijen eisten in totaal bijna 130.000 euro schadevergoeding. De vorderingen van het Vlaams Gewest werden ongegrond verklaard. Infrabel en de NMBS kregen voorlopig 1 euro toegewezen en moeten nu in detail bepalen voor welke schade in september en oktober 2015 M.D. precies verantwoordelijk is.