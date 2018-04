Acht maanden cel met uitstel voor

09 april 2018

Bron: Belga 1 De rechtbank van Kortrijk veroordeelde een 65-jarige man voor exhibitionisme ten aanzien van minderjarigen. De man krijgt een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel en een geldboete van 100 euro. De man toonde wel spijt en wil zelfs begeleiding volgen.

Op 14 juni vorig jaar trok L.R. in Roeselare de aandacht van enkele 15- en 16-jarigen met de fiets. Hij zat in zijn auto en wuifde naar hen. Toen ze dichter kwamen, zagen ze dat de man aan het masturberen was. Tijdens de pleidooien verklaarde de man dat hij in een moeilijke periode altijd de drang kreeg om zich in het openbaar te bevredigen.

De man ontkende de feiten niet, maar toonde wel spijt en wil zelfs begeleiding volgen. Uiteindelijk kreeg hij acht maanden cel met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. Dat was ook de straf die gevorderd werd door het openbaar ministerie.