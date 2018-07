Acht jaar voor man die dochters van ex-vriendin drogeerde en misbruikte SPS

05 juli 2018

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de Maasmechelaar die de dochters van zijn ex-vriendin drogeerde en daarna misbruikte, veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Ook is hij de komende tien jaar zijn rechten kwijt. De vrouwen wisten jarenlang niet dat ze misbruikt waren.

In 2016 viel de politie de plantage in de woning van Maasmechelaar binnen. Zowel binnen als buiten de woning hingen verschillende camera's waarmee de man alles filmde wat er in en rond zijn woning gebeurde. De agenten waren dan ook niet verwonderd dat ze beelden terug vonden waarop alle mensen te zien waren die de plantage onderhielden. Tussen de verschillende beelden op de teruggevonden usb-sicks en harde schijven vonden de agenten ook een grote collectie van kinderpornografisch materiaal, waaronder ook beelden die duidelijk in de woning gemaakt waren. In mappen met explicite namen als "douchesletje" en "16 jaar en lekker verkrachten" vond politie tientallen foto's van de twee tienerdochters van zijn ex-vriendin in allerlei seksuele poses.

Spaghettisaus

In augustus 2016 bracht de politie de twee nu volwassen vrouwen op de hoogte van hun verschrikkelijke vondst. De vrouwen vielen uit de lucht want ze konden zich niet herinneren dat hun stiefvader, waarmee ze een vriendschapsband onderhielden nadat de relatie tussen de Maasmechelaar en hun moeder op de klippen was gelopen, hen seksueel misbruikt en aangerand had. Een van de meisjes woonde zelfs een tijdje bij de man nadat haar moeder haar er van betichtte dat ze drugs pakte. Het toen 14-jarige meisje ontkende dat maar uit een bloed- en urineonderzoek bleek dat er een grote hoeveelheid verdovende middelen in haar bloed zaten. Die waren afkomstig van de verdovende middelen die hun stiefvader door de spaghettisaus mengde als ze bij hem op bezoek gingen.

"Terwijl ze dan sliepen stelde de man zeer verregaande seksuele handelingen. Hij legde de lichamen van de meisjes in de gewenste houding. Omdat ze gedrogeerd waren konden ze niet reageren en hadden ze geen lichaamscontrole. Eerst verdoofde hij hen en daarna verkrachtte hij hen met sigaretten en bananen", zo beschreef meester Partoens de verschrikkingen die de vrouwen moesten ondergaan tijdens de behandeling van de zaak vorige week. De advocaat bestempelde dit dossier als een van de luguberste zaken die hij al is tegengekomen tijdens zijn carrière.

Puberteit

Zelf ontkende de Maasmechelaar dat hij de volgens hem meerderjarige meisjes verkracht heeft. Toen de rechters hem confronteerde met het feit dat die foto's dateerden vanuit 2003-2004 toen de meisjes tieners waren en dat de meisjes op de foto's nog duidelijk in hun puberteit zaten zei hij dat dit niet zo was en dat de datum van zijn computer verkeerd was ingesteld.

Aan de twee zussen moet de man ook een schadevergoeding betalen van in totaal 17.000 euro. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding van de Maasmechelaar. Daar ging de rechtbank niet op in omdat er geen onttrekkingsgevaar is.