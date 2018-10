Acht jaar na verdict in parachutemoord: “Els Clottemans zet eerste stappen buiten gevangenis” SVM

24 oktober 2018

06u15

Bron: Belga 0 Els Clottemans heeft haar eerste stappen buiten de gevangenis mogen zetten. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. I n 2010 werd de vrouw veroordeeld werd tot dertig jaar cel voor de ‘parachutemoord’ op haar liefdesrivale Els Van Doren.



Clottemans kreeg een uitgaansvergunning van drie uur om de nodige therapeutische begeleiding te zoeken, een eerste stap in haar reclasseringsplan. Ze heeft haar onschuld altijd staande gehouden. Opmerkelijk aan het gemediatiseerde proces was dat er geen materieel bewijs was tegen haar.

Ten vroegste in september volgend jaar zou Clottemans vervroegd kunnen vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbank moet die beslissing nemen. Nabestaanden van de vermoorde parachutiste betreuren dat Clottemans nooit enige spijt betuigd heeft.