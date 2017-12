Acht jaar na treinramp Buizingen: nieuwe raadkamerzitting AJA

17u29

Bron: Belga 0 Op 26 maart 2018 zal de Brusselse raadkamer zich opnieuw buigen over het dossier rond de treinramp in Buizingen van 15 februari 2010. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Het dossier was in april al ingeleid voor de raadkamer maar toen uitgesteld omdat één van de partijen bijkomend onderzoek had gevraagd. Dat bijkomend onderzoek is intussen afgelopen.



De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar 's Gravenbrakel botste om 08.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Op het ogenblik van de aanrijding waren nog twee andere treinen vlakbij maar zij raakten niet betrokken bij de botsing.

Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, bij de treinbestuurder van de IC-trein, terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Bij hen bevonden zich de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

Het Brusselse parket vorderde meteen een onderzoeksrechter, die het onderzoek in handen gaf van de federale spoorwegpolitie en een college van vijf experts aanduidde. Op 14 februari 2012 leggen de deskundigen een eerste verslag neer na een zeer uitgebreide en grondige expertise, waarna de onderzoeksrechter een aanvullend verslag vroeg, dat werd neergelegd op 14 februari 2014.

Langdurig onderzoek

Het onderzoek naar de treinramp werd vanaf 1 april 2014 overgenomen door het pas opgerichte parket Halle-Vilvoorde, en een nieuwe magistraat moest zich in het volledige dossier inwerken. In september 2014 besloot de onderzoeksrechter de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS en Infrabel in verdenking te stellen.

Die onderzoeksrechter ging begin 2015 echter met pensioen, zodat het onderzoek moest overgenomen worden door een collega. Intussen konden de vertegenwoordigers van Infrabel en de NMBS wel verhoord worden, maar vroeg de treinbestuurder de vertaling van een aantal stukken, liet hij zijn verhoor herhaaldelijk uitstellen en vroeg hij om het hele verdere onderzoek door een Franstalige onderzoeksrechter te laten voortzetten. Dat verzoek werd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling verworpen, waarna de man in juli 2016 uiteindelijk toch kon verhoord worden.

Treinbestuurder, NMBS en Infrabel

Eind september 2016 kon de onderzoeksrechter dan zijn onderzoek afsluiten, waarna het parket zijn eindvordering kon opstellen. Daarbij hield het parket rekening met de resultaten van het onderzoek en meer bepaald de besluiten van de deskundigen, die tot de conclusie kwamen er ernstige aanwijzingen waren dat de bestuurder van de P-trein een rood sein had genegeerd, dat de NMBS nalatig was geweest, onder meer wegens de inzet van treinstellen die niet met de vereiste veiligheidssystemen waren uitgerust, en dat Infrabel nalatig was geweest op het vlak van de veiligheid van de spoorweginfrastructuur. Daarom zal het parket aan de raadkamer vragen om de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS én Infrabel te verwijzen naar de politierechtbank van Halle.

Bij een eventuele veroordeling riskeert de bestuurder van de P-trein een gevangenisstraf van maximum 5 jaar en een geldboete van 3.000 euro, terwijl de NMBS en Infrabel in dat geval elk een geldboete van maximum 600.000 euro riskeren.