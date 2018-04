Acht jaar effectief voor Fransman (20) die in Dour op politievoertuig inreed: "Intentie van doodslag bewezen" ADN

09 april 2018

18u14

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Bergen heeft vandaag een 20-jarige Fransman veroordeeld tot acht jaar effectieve gevangenisstraf voor poging doodslag op een politie-inspecteur. Bij een wilde achtervolging op 17 oktober 2017 reed hij in Dour in op een politievoertuig. De agent van de politiezone Hauts Pays was meer dan vier maanden werkonbekwaam.

Op 17 oktober ontstond in de politiezone in volle spits een gevaarlijke achtervolging op een wagen met Franse nummerplaat, die als gestolen stond geseind. De bestuurder ontwikkelde hoge snelheden, beging meerdere inbreuken en reed ook tegen de rijrichting in. Bij een wegversperring in Dour vertraagde hij niet en reed in op een politievoertuig. Een paar kilometer verder werden de bestuurder en zijn twee passagiers onderschept.

Geen remsporen

Op basis van camerabeelden en de verklaringen van de agenten en de betrokkene, oordeelde de rechtbank de intentie van doodslag bewezen. De rechtbank wees op de afwezigheid van remsporen of een uitwijkbeweging. De wagen was gebruikt als een potentieel dodelijk wapen.

Gezien de ernst van de feiten en het misprijzen voor het leven van anderen, was een straf met uitstel voor de rechtbank niet aan de orde.