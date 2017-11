Acht jaar cel voor vrouw (37) die acht keer op ex-man schoot Birger Vandael

De Looise vrouw die op 4 september 2015 acht keer op haar ex-man (37) uit Beringen schoot, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht jaar. De man werd niet geraakt, maar liep volgens zijn advocaat Swennen wel een posttraumatische stressstoornis op. Hij krijgt nu een schadevergoeding van 8.200 euro van de vrouw.

De hele discussie draaide rond het zoontje van het paar, dat in 2002 werd geboren met een genetische afwijking. “Vier jaar later werd de relatie van de vader en moeder beëindigd. In 2007 volgde een omgangsregeling en sindsdien liep de regeling rond het hoederecht vrij goed. Tot mijn cliënt in mei 2015 zijn zoontje niet meer mee kreeg”, legde meester Swennen tijdens de behandeling uit. Na de nodige discussies werd op 27 augustus 2015 besloten dat zij een dwangsom van 1.000 euro moest betalen per keer dat ze de omgangsregeling niet respecteerde.

Op 4 september haalde de man samen met een vriend zijn zoontje op in Tessenderlo. "De vrouw zegt aan de vriend dat mijn cliënt zelf moet komen. Plots haalt ze een revolver boven en vuurt ze. De man staat in het portaal en vlucht door de siergrassen twintig meter verder naar de gracht. Hij loopt voor zijn leven, maar de vrouw zet drie stappen vooruit en schiet nog zeven keer”, aldus het verhaal van Swennen. De revolver kwam uit een wapenkast van haar vriend. Daarom werd de vrouw veroordeeld voor moordpoging met voorbedachtheid.

Ik walgde van het eeuwig ‘lachske’ van mijn ex-man. Ik heb in de gevangenis beseft dat ik fout was

"Emotioneel een wrak"

Advocaat Peter Donné verdedigde de vrouw en benadrukte de vertroebelde familiesituatie. “Mijn cliënte was emotioneel een wrak op het moment van de feiten. Het slachtoffer beweert dat zij vanop een meter had geschoten. Dat essentiële, miraculeuze schot heeft een getuige niet gehoord. Het slachtoffer ziet er nochtans niet uit als Usain Bolt. Had zij hem echt willen doden, dan had ze hem aan flarden geschoten. Zij had niet kunnen missen, maar ze heeft op dat cruciale moment toen hij recht voor haar stond, niet geschoten”, pleitte hij, alvorens hij de vrijspraak voor de moordpoging vroeg. Zelf vertelde de vrouw dat ze walgde van het eeuwig ‘lachske’ van haar ex-man. “Ik heb in de gevangenis beseft dat ik fout was”, klonk het finaal bij haar.