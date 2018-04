Acht jaar cel voor overvaller die bejaarde vrouw gewelddadig beroofde en politiek relletje veroorzaakte na ontsnapping uit combi PLA ADN

16 april 2018

11u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag Hamed T. veroordeeld tot acht jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een gewelddadige overval op een 87-jarige weduwe. De dertiger was binnengedrongen in haar woning op het Antwerpse Zuid en had de bejaarde vrouw vastgebonden, geslagen en beroofd. Zij kreeg 32.022 euro schadevergoeding toegekend.

Het slachtoffer Ilse Hiby was op 2 juli 2017 aan het lezen in haar bed, toen Hamed T. plots voor haar stond. Hij bedreigde haar met een mes en bond haar met elektriciteitsdraden vast aan de trapleuning. Dan doorzocht hij het huis. Toen Ilse aangaf dat er geen cash geld in huis was, werd Hamed kwaad en gaf hij haar een klap in het gezicht. Die klap ontkent de man wel. Hij ging er uiteindelijk met onder meer haar juwelen en een fiets vandoor. De oude dame kon zich na twee uur loswringen, maar toen ze de politie wilde bellen, bleek dat Hamed T. haar telefoon vernield had. Ze moest te voet hulp gaan zoeken.

De beklaagde kwam echter niet ver. Hij werd onmiddellijk na de homejacking opgepakt. Hij had de gestolen fiets van Ilse Hiby op straat weggegeven aan een voorbijganger. Die vond dat nogal vreemd en belde de politie. Een patrouille onderschepte de dader en doorzocht zijn rugzak. Er staken onder meer juwelen in die net bij de bejaarde vrouw waren gestolen.

Ontsnapt

Twee weken na zijn aanhouding wist T. te ontsnappen uit een politiecombi, toen hij naar het hof van beroep werd overgebracht. Dat zorgde destijds voor een politiek relletje tussen burgemeester Bart De Wever en Justitieminister Koen Geens, omdat er al jaren te weinig beveiligingspersoneel is in de gerechtshoven. T. werd twee maanden na zijn ontsnapping gearresteerd in Amsterdam. Hij zit sindsdien in de gevangenis van Antwerpen.

Beroepscrimineel

De beklaagde verblijft al achttien jaar illegaal in het land en leefde van diefstallen. Hij bracht al vijf jaar achter de tralies door. Zijn advocaat had voor een milde straf gepleit. Zijn cliënt wil na het uitzitten van zijn celstraf terug naar zijn thuisland Marokko gaan.

Deze kranige, bejaarde dame is onmenselijk behandeld. Twee uur lang lag zij vastgebonden aan handen en voeten op de overloop van de trap.

"Verwerpelijk"

De openbare aanklager vorderde 8 jaar cel omdat er ook sprake is van foltering. “Deze kranige, bejaarde dame is onmenselijk behandeld. Twee uur lang lag zij vastgebonden aan handen en voeten op de overloop van de trap. Zij hoorde amper iets omdat ze haar hoorapparaat al had uitgedaan voor het slapengaan. Pas toen zij een windvlaag voelde, leidde zij daaruit af dat de overvaller vertrokken was. Het slachtoffer houdt fysieke en geestelijke schade over aan die brutale overval”, aldus de aanklager.

De rechter noemt de feiten ‘uiterst verwerpelijk en laakbaar’. “Het slachtoffer werd gewond aan haar lot overgelaten terwijl de dader urenlang het huis doorzocht. Dat is traumatiserend voor het slachtoffer en haar familie, en verhoogt het algemene onveiligheidsgevoel in de samenleving. Enkel een lange en effectieve gevangenisstraf is gepast”, aldus de rechter.