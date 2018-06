Acht jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van stiefdochter, maar veroordeelde blijft ontkennen sam

05 juni 2018

18u22

Bron: belga 2 De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelt een 56-jarige man uit Heist-op-den-Berg tot acht jaar cel voor de aanranding en verkrachting van zijn stiefdochter. Het misbruik duurde een viertal jaar.

Het slachtoffer had in oktober 2015 haar stiefmoeder in vertrouwen genomen over de massages die ze de beklaagde moest geven. Dat moest naakt gebeuren en de aanrakingen werden steeds meer seksueel getint. Een maand later had het meisje haar stiefmoeder ge-sms't dat het opnieuw gebeurd was. Op de vraag wat er dan gebeurd was, antwoordde ze: "alles". Een dag later, op 15 november 2015, diende haar vader klacht in.

Jonge leeftijd

Het slachtoffer werd audiovisueel verhoord. Ze vertelde dat het misbruik begonnen was toen ze tussen de 8 en de 10 jaar oud was. Eerst moest ze haar stiefvader enkel masturberen, maar het laatste jaar had hij haar ook gepenetreerd. Het misbruik gebeurde meestal op woensdagnamiddag, wanneer haar moeder en broers niet thuis waren.

Uit het medisch onderzoek bleek dat het meisje geen maagd meer was. De leerkrachten op school hadden ook gemerkt dat ze niet gelukkig was. Toen de moeder van het slachtoffer vernam wat er met haar dochter gebeurd was, wees ze de beklaagde meteen de deur. Hij probeerde zich enkele dagen later van het leven te beroven.

Man ontkent

De vijftiger ontkende het misbruik. Hij vermoedde dat zijn stiefdochter hem valselijk beschuldigde, omdat ze haar ouders terug samen wilde krijgen. Hij gaf wel toe dat ze zijn rug gemasseerd had, maar verder was er niets gebeurd.

Een gerechtsdeskundige vond dat het slachtoffer geloofwaardig overkwam tijdens haar verhoor en de rechtbank was dezelfde mening toegedaan. De beklaagde werd veroordeeld tot acht jaar cel en hij moet het slachtoffers en haar ouders in totaal 10.000 euro schadevergoeding betalen.