Acht jaar cel gevorderd voor Nederlandse ex-televisiepresentator Masmeijer AW

16 november 2018

06u27

Bron: Belga 1 Het openbaar ministerie heeft acht jaar cel en een fikse geldboete gevorderd voor de Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer (57), die vervolgd wordt voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Masmeijer, die enkele dagen geleden werd overgeleverd vanuit Nederland, was niet aanwezig. Hij liet het hof van beroep weten dat hij liever in zijn cel bleef en werd op het proces vertegenwoordigd door zijn advocaat.

Op 5 oktober 2014 meerde een schip aan in de Antwerpse haven met aan boord een pallet bananen, waarin 467 kilo cocaïne verstopt zat. De partij was ruim 23 miljoen euro waard. Masmeijer werd er door een drugsbende op 6 oktober op uitgestuurd om het pallet te gaan ophalen in de haven, maar kreeg het niet mee.

De bende kon het geknoei van Masmeijer niet waarderen en een dag later werd hij in de Carrettestraat in Merksem het ziekenhuis in gemept. Masmeijer probeerde de ware reden van het pak slaag te verbergen door aangifte te doen van een poging tot carjacking, maar de federale politie hield de bende toen al in de gaten en wist hoe de vork in de steel zat. Ook latere pogingen om de partij op te halen, leverden niets op. De cocaïne was intussen al in beslag genomen.

De correctionele rechtbank veroordeelde de voormalige tv-presentator in oktober vorig jaar tot acht jaar cel. Hij werd drie weken geleden opgepakt in een hotel in Breda en overgeleverd aan ons land.

De invoer van de cocaïne maakt deel uit van een groter dossier, bestaande uit drie samenhangende drugszaken. Van de oorspronkelijk 47 beklaagden ging er een 35-tal in beroep. Het openbaar ministerie ziet de Portugese Antwerpenaar Peter S.G., die in alle drie de zaken opduikt, als de absolute leider. Hij bemiddelde bij uithalingen of voerde ze zelf uit en werd veelvuldig gecontacteerd door drugsbendes. Het openbaar ministerie vorderde voor hem de zwaarste straf: vijftien jaar cel. De rechters in eerste aanleg vonden zijn leiderschap niet bewezen en hadden hem tot tien jaar cel veroordeeld.

Op 29 en 30 november en op 6 december komt de verdediging aan het woord.