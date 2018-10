Acht huiszoekingen in Limburg in onderzoek naar drugslabo's IB

23 oktober 2018

23u36

Bron: Belga 0 Speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg hebben samen met de lokale politiezones Lanaken-Maasmechelen en Maasland op een achttal plaatsen in Lanaken en Maaseik huiszoekingen verricht.

De invallen kaderden in een onderzoek naar drugslabs en -plantages en naar het dumpen van chemisch afval. Dat schrijft Het Belang van Limburg deze avond. Het parket bevestigt dat er een actie is geweest. Het zal pas morgen communiceren, omdat er momenteel nog verdachten worden voorgeleid.

Onder meer op de Sterrenlaan in een villawijk in Rekem (Lanaken) stootte de politie op een drugsplantage in opbouw. Het onderzoek zou het resultaat zijn van de ontdekking van een drugslaboratorium op de Rekoutweg in Maastricht.

Maastricht

In een loods stootte de Nederlandse politie daar op een productieruimte voor amfetamines. Volgens Het Belang van Limburg zijn er in het onderzoek naar het Maastrichtse drugslab banden met de Belgische grensregio.

Recent werden er in Veldwezelt en in Rekem bij Lanaken vaten met chemisch afval gedumpt.