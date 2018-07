Acht bewoners ontsnappen tijdig aan woningbrand in De Panne Bart Boterman

23 juli 2018

09u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Dumontlaan in De Panne is vanochtend rond 5.30 uur brand uitgebroken in een villa. Acht personen, onder wie hoofdzakelijk jongeren, konden het gebouw tijdig verlaten.

Een van hen ging rond 5.30 uur naar het toilet en merkte een rookgordijn op, waarop hij alarm sloeg. De brandweer was het vuur snel meester en kon een verdere verspreiding voorkomen. Toch zou de schade op de bovenste verdieping, waar het vuur ontstond, groot zijn. Het huis is allicht voor de komende nacht onbewoonbaar, al zullen de benedenverdiepingen opnieuw betreden kunnen worden mits ventilatie en reiniging. Over de oorzaak is voorlopig niets bekend.