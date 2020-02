Acht Belgen in quarantaine mogen zondag terug naar huis HAA

13 februari 2020

12u06

Bron: Belga 2 Coronavirus Acht Belgen die uit China zijn gerepatrieerd en in quarantaine waren geplaatst, mogen zondag naar huis terugkeren. Zij hebben meerdere keren negatief op het coronavirus getest. Sinds begin februari werden in totaal elf Belgen gerepatrieerd en in quarantaine geplaatst. Ook met de drie anderen gaat het goed.

"Het gaat heel goed met alle Belgen in quarantaine", zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. Van de eerste negen Belgen die gerepatrieerd werden uit de Chinese stad Wuhan, mogen er acht zondag naar huis. "Ze werden verschillende keren negatief getest. We zijn honderd procent zeker dat ze gezond zijn", klinkt het.

De Belg die wel besmet raakte met het virus, wordt nog steeds in strikte quarantaine gehouden in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Hij moet wachten tot het virus volledig uit zijn lichaam is verdwenen. "Er zijn veel gevallen in China waar het virus vanzelf is afgestorven. We denken dat het ook hier zo zal zijn", legt Eyckmans uit.



Hoelang Philip Soubry (54) nog in quarantaine zal moeten blijven, is niet geweten, maar de West-Vlaming vertoont volgens de woordvoerder geen ziektesymptomen en voelt zich goed. "We proberen zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken door bijvoorbeeld wifi te installeren en zijn spullen te brengen."

Lees ook in HLN+: Belg met coronavirus hoopt snel weer thuis te zijn: “Het eten is hier geen vette, maar voor vanavond heb ik wel twee Leffes”

De laatste twee Belgen die vorige zondag gerepatrieerd werden, testten ook negatief op het virus. Voor de zekerheid worden ze toch veertien dagen in quarantaine gehouden, afgezonderd van de andere acht en van elkaar.

"De incubatietijd schommelt al de hele tijd. Er wordt nu gezegd dat het veertien dagen is, maar gemiddeld zou het tussen twee en vijf dagen liggen. Na twee weken zijn we dan ook zeker dat ze gezond zijn", zegt de woordvoerder. Bovendien hadden sommigen volgens hem al veel quarantaine achter de rug nog voor ze in België toekwamen.

"De prioriteit is nu bekijken of er andere gevallen zijn", concludeert Eyckmans.

Lees ook in HLN+: Johan (51) zit in quarantaine: “Verveling en isolement worden grotere vijanden dan het coronavirus zelf”