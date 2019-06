Exclusief voor abonnees Achille (84) doet tevergeefs gooi naar werelduurrecord: “Afzien? Het was maar een uur. Met mijn vrouw zie ik al 60 jaar af” Brecht Herman

04 juni 2019

18u05 4 Fruit, peperkoek en een stuk chocola: meer had de 84-jarige Achille Margo gisteren niet nodig om op een uur 31,186 kilometer te fietsen. Het werelduurrecord van 39 kilometer haalde hij niet, maar hij verbrak wel zijn eigen record. “Mijn vrouw vraagt waarom ik zoiets doe. Wel, omdat ‘k geiren met de vélo rie.”

“Wanneer ik met de fiets rij, kom ik veel gasten van twintig of dertig jaar tegen. Gasten van wie ik hun grootvader kan zijn. Als er een pépé als ik in hun wiel komt zitten, zie ik hoe ze hun versnelling ‘versmijten’ om rapper te gaan. Maar het lukt hen niet om mij eraf te krijgen, ik neem zelfs af en toe over om ook mijn deel van het kopwerk te doen. Er was er eens eentje die dat niet kon verdragen. Hij bleef nogal lang in mijn wiel zitten om plots te demarreren. Ik dacht: godverdoeme. Ik ben erachter gegaan en in zijn wiel blijven zitten. Ik heb gezegd: ‘Vriendje, weet je wat je moet doen als je er nog eens een pépé wil af rijden? ’s Ochtends een ‘stutje’ of twee meer eten!’”

Achille Margo is een straffe. 84 jaren heeft de West-Vlaming al op de teller, maar op de fiets is hij nog steeds een jong veulen.

