Acerta: “Voorstander van flexibelere omgang ouderschapsverlof, zolang krediet niet verlengd wordt” ISA

31 juli 2020

14u42

Bron: Acerta, Belga 0 CD&V-kamerlid Nahima Lanjri heeft een wetsvoorstel klaar om ouders met kinderen in het middelbaar de kans te geven ouderschapsverlof aan te vragen. Momenteel is dat enkel mogelijk zolang de kinderen jonger zijn dan 12 jaar. Het Kenniscentrum van Acerta juicht het wetsvoorstel toe, “op voorwaarde dat het krediet van vier maanden ongewijzigd blijft.”

Het voorstel van Lanjri wordt onder meer door de Gezinsbond en Acerta toegejuicht. Al benadrukt Acerta enkel voorstander te zijn indien het tijdskrediet ongewijzigd blijft, om zo de druk op de werkgevers niet te verhogen.

“Acerta juicht een optrekking van de leeftijdsgrens voor ouderschapsverlof van 12 jaar naar 18 jaar toe, op voorwaarde dat het krediet van vier maanden ongewijzigd blijft. Zo kunnen werknemers met kinderen de opname van dit verlof afstemmen op hun eigen unieke gezinssituatie, zonder de druk op hun werkgevers te verzwaren. Bij de opvoeding van pubers komen immers – zeker in tijden van corona en thuiswerken – ook nog heel wat zorgtaken kijken,” aldus Kathelijne Verboomen, Directrice van het Kenniscentrum van Acerta.

Volgens Verboomen is de kans wel groter dat vaders sneller geneigd zullen zijn om het ouderschapsverlof aan te vragen, mocht de leeftijdsverhoging worden doorgevoerd.

“Wat we echter niet kunnen voorspellen is het precieze effect, en of er überhaupt een effect zal zijn. We stellen nu vast dat niet alle ouders, en vooral de papa’s, ouderschapsverlof opnemen. Na analyse van onze cijfers rond 1/10de ouderschapsverlof, dat ruim een jaar geleden ingevoerd werd, zagen we een lichte stijging in het aantal vaders dat ouderschapsverlof opneemt. Het is dus perfect mogelijk dat vaders meer geneigd zullen zijn ouderschapsverlof voor hun pubers op te nemen, mocht de leeftijdsverhoging doorgaan. Maar het is nu nog te vroeg om hierover uitspraken te doen, al kijken we met open vizier naar de toekomst en wat deze verhoging teweeg zal brengen. We zijn in ieder geval voorstander van een flexibelere omgang met het ouderschapsverlof, zonder het krediet te verlengen,” zegt Verboomen.