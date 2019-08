Academici kritisch voor 'Vlaamse canon' in startnota: "Dit neigt naar superioriteitsdenken” LH

13 augustus 2019

10u27

Bron: Belga, De Morgen 32 Het pleidooi in de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever voor een ‘Vlaamse canon’ is geen goed idee. Dat zeggen Karel Van Nieuwenhuyse, professor geschiedenisdidactiek aan de KU Leuven, en Bruno De Wever, professor geschiedenis aan de UGent en broer van de N-VA-voorzitter. “Dat is echt not done.”

Om het identiteitsbesef van jongeren te bevorderen, wil de N-VA een Vlaamse canon opstellen, volgens de startnota “een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis, die Vlaanderen als Europese natie typeren”. Het gaat concreet om data, figuren en plaatsen uit het verleden, die leerlingen op school en nieuwkomers in de inburgeringscursus moeten blokken.

“Op die manier verwordt geschiedenis tot een instrument van de politiek”, zei Van Nieuwenhuyse vandaag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “En we zien in andere landen waartoe dat leidt.” Het is volgens de Leuvense professor ook niet verstandig om identiteit te gaan opdringen. “Ik kan onverschillig zijn ten opzichte van identiteit. Niemand hoeft mij die op te dringen.”

“Superioriteitsdenken”

“Het pleidooi voor zo’n Vlaamse canon neigt naar een vorm van superioriteitsdenken waar ik absoluut niet van hou. Een samenleving wordt bovendien gemaakt op basis van heel veel invloeden van buitenaf. Dit is een pleidooi voor een uitsluitend mechanisme in plaats van een insluitend. Gewoon schrappen dit idee”, aldus Van Nieuwenhuyse.

Ook professor Bruno De Wever (UGent), die het Vlaams-nationalisme als expertisegebied heeft, kan een canon niet smaken. “Ik vind het een barslecht idee”, zegt De Wever aan De Morgen. “Mijn broer zou als historicus eigenlijk beter moeten weten. Er is in Vlaanderen niemand bij de professionele historici voorstander van een canon, omdat het ook haaks staat op wat geschiedenisonderwijs moet zijn.”

“Als er dan een nieuwe coalitie zou komen, krijgen we dan ook weer een nieuwe canon?” Bruno De Wever, professor geschiedenis aan UGent

De Wever heeft het vooral moeilijk met het feit dat de politiek met een canon aan het onderwijs oplegt wat leerlingen moeten kennen. “Dat is echt not done”, zegt De Wever nog aan De Morgen. “Als er dan een nieuwe coalitie zou komen, krijgen we dan ook weer een nieuwe canon?”