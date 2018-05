ABVV-workshop 'Hoe behoud ik mijn werkloosheidsuitkering' veroorzaakt commotie

Lieke D'hondt

30 mei 2018

15u23

Bron: Eigen berichtgeving 16 "Hoe behoud ik mijn werkloosheidsuitkering?" Met die affiche maakt het ABVV onder meer in Ronse reclame voor een workshop. De titel van de workshop veroorzaakt heel wat commotie op sociale media. "ABVV geeft met een dergelijke titel een fout signaal", zegt Tijl Rommelaere (N-VA).

“Werkzoekenden die zich bij ons inschrijven, kunnen allemaal de workshop ‘Hoe behoud ik mijn werkloosheidsuitkering’ volgen", zegt gewestsecretartis voor Oost-Vlaanderen Katrien Neyt. "Daarin leren ze wat ze moeten doen om in orde te zijn om hun uitkering te ontvangen. We leren hen hoe ze hun stempelkaart elektronisch kunnen invullen, we helpen hen zoeken naar een job via de loopbaandienst en het jobloket, leggen hen uit dat ze terwijl ze solliciteren een dossier moeten bijhouden voor de VDAB en de RVA en dat ze een opleiding kunnen volgen terwijl ze zoeken naar werk." De cursus wil de werkzoekenden met andere woorden aan een geschikte job helpen, maar de titel van de workshop is volgens velen toch verkeerd gekozen, sommigen dachten het om een photoshop-grap ging. "De affiche geeft een fout signaal. Werkzoekenden hebben recht op een uitkering, maar de vakbond zou beter meer nadruk leggen op de activering van de werkzoekenden”, vindt Tijl Rommelaere (N-VA).

Deze affiche is gemaakt voor een specifieke doelgroep en moet duidelijk zijn voor hen Katrien Neyt, ABVV-gewestsecretaris Oost-Vlaanderen

"Uit de context gerukt"

Katrien Neyt is ontgoocheld dat de affiche zoveel commotie veroorzaakt. "De titel bestaat al langer, maar is door N-VA uit de context gerukt. Ze proberen te polariseren en dat vind ik beneden alle peil. Deze affiche is gemaakt voor een specifieke doelgroep en moet duidelijk zijn voor hen. Zij moeten weten dat solliciteren alleen niet voldoende is om met alles in orde te zijn.”

ABVV zal de commotie rond de affiche even laten bezinken en zal later beslissen of het de titel verandert.