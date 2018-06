ABVV wil evolueren naar 32 urenweek: “Met z’n allen wat minder werken, om met z’n allen aan de slag te kunnen” ADN

04 juni 2018

13u13

De socialistische vakbond wil dat we evolueren van een werkweek van 38 naar een van 32 uren, om zo de combinatie werk en gezin makkelijker te maken en iedereen aan de slag te houden. De voorkeur gaat daarbij uit naar een vierdagenweek. Het ABVV gaat het voorstel op tafel leggen bij het interprofessioneel overleg van dit najaar.

Tijdens het statutair congres van de vakbond werd vorige week een resolutie over een collectieve arbeidsduurvermindering richting een 32 urenweek goedgekeurd. ABVV staat daarbij niet alleen. Onder meer de PS bepleitte eerder een vierdaagse werkweek.

Concreet hoopt de vakbond via sectoraal overleg collectief minder lang te werken. Dat kan door bijvoorbeeld bepaalde groepen - denk maar aan de rimpeldagen in de zorgsector - een kortere werkweek te geven of te starten met een 35 urenweek. Maar de voorkeur van de socialistische vakbond gaat naar een werkweek van vier dagen. "Een vierdagenweek heeft als voordeel dat die het meest voelbaar is voor de werknemer, en de werkgever verplicht tot extra aanwervingen. Ook woon-werkverkeer kan zo worden ingeperkt", aldus Jean-Marie De Baene, hoofd van de ABVV-studiedienst.

De vakbond wil zo een meer doenbare arbeidsorganisatie, met meer plaats voor de combinatie werk-gezin. En mensen die nu deeltijds werken, de mogelijkheid geven om meer te werken. "We moeten met z'n allen wat minder werken, zodat we met zijn allen aan de slag kunnen", legt De Baene uit.

"Kijken naar het totale plaatje"

Loon inboeten is niet aan de orde. Toekomstige loonsverhogingen kunnen eventueel wel worden aangewend om de collectieve arbeidsduurvermindering mee te financieren, maar ook de werkgever zal mee moeten betalen. Zo moeten de bestaande patronale bijdrageverminderingen worden gekoppeld aan de vereiste van bijkomende aanwervingen, of arbeidsduurvermindering.

We gaan tegen de stroom in door collectief minder te werken. Maar op bedrijfsniveau levert een arbeidsduurvermindering ook heel wat voordelen op. Marie De Baene

De vakbond beseft niet op alle banken applaus te zullen krijgen voor het voorstel, bijvoorbeeld van de werkgevers. "We gaan inderdaad tegen de stroom in door collectief minder te werken. Maar op bedrijfsniveau levert een arbeidsduurvermindering ook heel wat voordelen op. Er is minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit. We moeten kijken naar het totale plaatje", vertelt De Baene. ABVV zegt ook niet alleen te staan. "Er bestaat een maatschappelijke beweging die een werkbare en een genderneutrale loopbaan ondersteunt."

Werkgevers: "Onrealistisch"

Het voorstel van de socialistische vakbond wordt aan werkgeverszijde al meteen als "onrealistisch" bestempeld. Bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de reactie kort en overduidelijk. "Wij reageren in het kader van de besprekingen omtrent het IPA graag op voorstellen die inhoudelijk realistisch zijn", stelt VBO-woordvoerder Bart Croes.

Ondernemersorganisatie Unizo gaat iets uitgebreider op het thema in, maar komt alvast tot een gelijkaardige conclusie: "volstrekt onrealistisch en onbetaalbaar". Volgens gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche komt een arbeidsduurvermindering van 38 naar 32 uur met behoud van loon neer op een verhoging van het uurloon met 18,75 procent. "Compleet onbetaalbaar", aldus Van Assche. "Dit zou alle werk van de taxshift ongedaan maken en ons uit de markt prijzen. We moeten de grote stap voorwaarts die we met de taxshift hebben gezet, net consolideren en versterken."

Dit zou alle werk van de taxshift ongedaan maken en ons uit de markt prijzen. Danny Van Assche

Van Assche voegt nog toe dat hij het interprofessioneel overleg (in de Groep van Tien, red.) dit najaar alle kansen wil geven. "Tegengestelde uitgangsposities hoeven daarbij geen beletsel te zijn, zolang iedereen tenminste met de nodige realiteitszin aan tafel gaat", klinkt het.

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), dat geen deel uitmaakt van de Groep van Tien, wijst het ABVV-voorstel af. "Indien dat voorstel realiteit zou worden, is het gezien de nog steeds hoge loonkosten in dit land, meteen boeken toe voor heel wat micro-ondernemingen en kmo's", stelt voorzitster Christine Mattheeuws. "De balans tussen werk en privé is voor niemand evident, maar de remedie die het ABVV naar voren schuift, is totaal geen optie. We moeten daarentegen kiezen voor meer en uitgebreide kinderopvang."