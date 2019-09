ABVV: “Waals regeerakkoord weerspiegelt stem van de burger niet” HAA

12 september 2019

16u15

Bron: Belga 0 Hij wil het Waals regeerakkoord niet in de vuilbak gooien, maar laaiend enthousiast reageert Thierry Bodson, secretaris-generaal van het Waalse ABVV, niet op het akkoord tussen PS, MR en Ecolo. Het werkstuk weerspiegelt volgens Bodson de stem van de kiezer niet.

"Gaan we naar een ander soort overleg dat meer ruimte biedt aan de werknemer? En werd de boodschap van de kiezer gehoord? Ik denk dat het antwoord eerder negatief is, hoewel de intellectuele eerlijkheid ons gebiedt te zeggen dat de tekst in zijn geheel het niet verdient te worden afgeknald", vindt Bodson.

Ondanks enkele "grotere teleurstellingen", bijvoorbeeld op het vlak van huisvesting, en het gebrek aan contacten met de formateurs tijdens de onderhandelingen, vindt de socialistische vakbondsman een aantal syndicale eisen effectief terug. Hij verwijst daarbij naar de situatie van mensen die zich ver van de arbeidsmarkt bevinden.

"De eerste prioriteit is erop toe te zien dat de toekomstige regering radicaal het roer omgooit en weer aanknoopt met echt overleg met alle Waalse spelers. De voorbije twee jaar heeft de meerderheid vooral de Walen tegen mekaar opgezet", aldus nog Bodson.

Hij merkt op dat het regeerakkoord het in zijn inleiding heeft over het belang van overleg, maar dat er in de uitvoering van het beleid "een wil bestaat om de vakbonden en in elk geval het intersectoraal niveau te omzeilen". Dat komt neer op een "rechtse visie" op het sociaal overleg, vreest Bodson.

De vakbondsleider betreurt ook de vaagheid van de teksten en het gebrek aan cijfers. "Er staan goede en minder goede bedoelingen in, zoals die ufo over de uitbreiding van de dienstencheques naar kinderopvang, maar de opmaak van de teksten is zo vaag dat de persoonlijkheid van de ministers belangrijker zal worden dan in het verleden". Ten laatste vrijdagochtend zullen de namen van de ministers bekend zijn.