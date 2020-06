ABVV-voorzitter is vertrouwen kwijt van Waalse achterban nadat hij had gesproken met Bouchez (MR) KVE

08 juni 2020

20u20

Bron: Belga 1 De voorzitter van de socialistische vakbond, Robert Vertenueil, is het vertrouwen kwijt van zijn Waalse achterban. Dat is gebleken na een vertrouwensstemming, die Vertenueil moest ondergaan nadat hij had gesproken met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die ontmoeting vond vorige week plaats, op de hoofdzetel van het ABVV. Na afloop pleitten beiden voor een nieuw sociaal pact.

Maar het gesprek met de liberale voorman viel erg slecht bij het Waalse tak van het ABVV. Het kwam zelfs tot een vertrouwensstemming. En die heeft hij verloren, zo is maandag uit goede bron vernomen. Het federaal bureau van de socialistische vakbond moet nu dinsdag beslissen over het lot van de voorzitter. De kans lijkt groot dat hij een stap opzij moet zetten.

Vertenueil is Franstalig, en de vertrouwensstemming gebeurde door het Waals ABVV. Maar de stemming gaat wel degelijk over zijn positie als federaal voorzitter. Het ABVV is immers een nationale vakbond. Dat Vertenueil wellicht een stap opzij zal moeten zetten is opmerkelijk, vooral gezien de timing. In november zijn het sociale verkiezingen. En er is de zware economische impact van de coronacrisis.



Binnen het Waals ABVV is er een groeiende invloed van de PVDA. Ongetwijfeld ligt dat mee aan de ophef die ontstaan is binnen de vakbond over de ontmoeting van de voorzitter met MR-kopstuk Bouchez. PS-voorzitter Paul Magnette verdedigde de ABVV-voorzitter dit weekend nochtans, en zei verbaasd te zijn over de vele kwade reacties.



Het federaal bureau van het ABVV komt dinsdag vanaf 10 uur bijeen, op het hoofdkantoor in de Brusselse Hoogstraat.