ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt "eenvoudig schuldig" aan kwaadwillige verkeersbelemmering Redactie

29 juni 2018

09u26

Bron: Belga 60 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt eenvoudig schuldig verklaard voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken. Enkele tientallen vakbondsmilitanten hadden zich vanmorgen aan het justitiepaleis van Antwerpen verzameld voor het vonnis van Verlaeckt en Tom D.

De twee vakbondslieden werden vervolgd voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale actie van bijna twee jaar geleden. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel met uitstel. De ABVV'ers vroegen de vrijspraak, omdat het recht om te betogen, ook op de openbare weg, een fundamenteel mensenrecht is. De vakbondslui vreesden dat een veroordeling een precedent schept, waardoor alle toekomstige betogingen en acties beperkt moeten blijven tot het uitdelen van flyers op de stoep en het stakingsrecht dus beknot zal worden.

Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar. De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties niet meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. Door de blokkades werd volgens de rechtbank een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd, wat onaanvaardbaar is. De ABVV'er kon zich daarbij niet beroepen op het stakingsrecht, dat niet onbeperkt is.

Verlaeckt werd door de rechtbank schuldig bevonden aan het organiseren van de blokkades. Gelet op zijn blanco strafblad en de overschrijding van de redelijke termijn werd hij eenvoudig schuldig verklaard. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken.