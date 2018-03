ABVV voert morgen nationale actie tegen sociale dumping TTR

22 maart 2018

16u22

Bron: Belga 1 De socialistische vakbond voert morgen opnieuw actie tegen sociale dumping. Het is de tweede nationale actiedag van het ABVV. Vooral de transport- en de bouwsector en de lagekostenluchtvaartmaatschappijen worden op de korrel genomen.

Over het hele land zijn acties morgen gepland. Zo gaat de socialistische transportvakbond BTB morgenochtend op een snelwegparking in het West-Vlaamse Marke Oost-Europese chauffeurs informeren over hun rechten. Ook in Kalken, Oost-Vlaanderen, zullen Oost-Europese chauffeurs op hun rechten worden gewezen.

In Limburg zijn eveneens meerdere acties gepland. Zo zullen vakbondsmilitanten bij de RVA en RSZ in Hasselt symbolisch een klacht neerleggen tegen een Limburgse transportfirma.

In Antwerpen zijn van 05.00 uur tot 08.00 uur filterblokkades gepland in het havengebied, meer bepaald aan de Noorderlaan. Er zal ook actie worden gevoerd in de luchthaven van Zaventem, waar pamfletten uitgedeeld zullen worden. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië zijn eveneens verscheidene acties tegen sociale dumping gepland.

"Werk is nog niet af"

De socialistische vakbond klaagt al jaren sociale dumpingpraktijken aan. "Het is een kanker die meerdere sectoren treft en maar blijft uitbreiden. Niet alleen in het transport en de bouw, maar ook in de schoonmaaksector, de zorg en bij de lowcostluchtvaartmaatschappijen", aldus Robert Vertenueil, algemeen secretaris van het ABVV.

Door de acties van de bonden is op Europees vlak al vooruitgang geboekt, erkent voorzitter Rudy De Leeuw. "Maar dat werk is nog niet af", klinkt het. Sociale dumping zal pas verdwijnen, aldus nog De Leeuw, als de lonen in Oost-Europa worden opgetrokken.